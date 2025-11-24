Fiscalité / PLF 2026 / Sénat / fiscalité / IPF / Flat taxe / Pacte Dutreil / CIR
Fiscalité
PLF 2026 / Sénat / fiscalité / IPF / Flat taxe / Pacte Dutreil / CIR
PLF 2026 : les amendements des sénateurs à surveiller sur la partie recettes / Les Républicains veulent réintégrer (entre autres) l'impôt sur la fortune improductive
Si les entreprises s’attendent à ce que les sénateurs se montrent plus raisonnables que les députés pour amender dans une moindre mesure la première partie du projet de loi de finances, en examen dans l’hémicycle à compter de ce jeudi, elles devraient toutefois se méfier. Comme WanSquare l’annonçait il y a quelques semaines, les Républicains ont bien l’intention, notamment, de faire adopter un impôt sur la fortune improductive en remplacement de l’actuel IFI. La liste complète des amendements à suivre en séance est à retrouver ici.
24/11/2025 - 14:00
