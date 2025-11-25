WAN
!
Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Sébastien Lecornu s’est dégoté une nouvelle tête pensante énergétique / Vincent Tejedor devient chef de pôle à Matignon

Ancien directeur de cabinet de Marc Ferracci lorsque celui-ci était ministre de l’Industrie, ce normalien féru de physique a passé quelques années dans une start-up mais aussi à la Direction générale des entreprises, à la Cour des comptes et au ministère des Armées.

25/11/2025 - 10:00
PAR Yoann Defrance
Vincent Tejedor - DR
Vincent Tejedor - DR

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, va s’appuyer sur un regard neuf concernant les enjeux d’environnement, logement, énergie et transport. En effet, Vincent Tejedor va prendre la suite de Vincent ...

