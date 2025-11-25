Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Sébastien Lecornu s’est dégoté une nouvelle tête pensante énergétique / Vincent Tejedor devient chef de pôle à Matignon
Ancien directeur de cabinet de Marc Ferracci lorsque celui-ci était ministre de l’Industrie, ce normalien féru de physique a passé quelques années dans une start-up mais aussi à la Direction générale des entreprises, à la Cour des comptes et au ministère des Armées.
25/11/2025 - 10:00
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, va s’appuyer sur un regard neuf concernant les enjeux d’environnement, logement, énergie et transport. En effet, Vincent Tejedor va prendre la suite de Vincent ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Le coût faramineux des catastrophes pour l’agriculture mondiale / Elle a payé un lourd tribut depuis plus de 30 années
25/11/2025 - 11:00
Les droits de douane n’ont jamais concerné autant d’échanges commerciaux / Un grand nombre de mesures ont été mises en place depuis l’automne 2024
24/11/2025 - 17:00
PLFSS : l’opération détricotage se déroule jusqu’ici sans accroc / Il reste des votes cruciaux d’ici mercredi
24/11/2025 - 11:00
Le Japon dégaine pour relancer son économie / La Première ministre défend le caractère responsable de son projet
21/11/2025 - 17:30
Quand la hausse des droits de douane bouleverse les alcools européens exportés vers les Etats-Unis / Ils tâchent d'éviter une baisse de la demande outre-Atlantique
21/11/2025 - 17:00