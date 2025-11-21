Macro-économie / Taux / Japon / Banque du Japon / Plan de relance
Macro-économie / Taux
Japon / Banque du Japon / Plan de relance
Le Japon dégaine pour relancer son économie / La Première ministre défend le caractère responsable de son projet
Les défis ne manquent pas pour Sanae Takaichi, Première ministre du Japon, celle-ci vient dévoiler un plan de relance ambitieux pour l’archipel. Il est censé à la fois contenir l’inflation, permettre à l’économie japonaise de retrouver de la croissance durablement et enfin de muscler la défense du pays du soleil levant. L’enveloppe débloquée est de l’ordre de 3,5 % du PIB, ce qui est loin d’être anodin pour un pays dont la dette publique devrait dépasser les 230 % du PIB cette année.
21/11/2025 - 17:30
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
L’économie japonaise subit un coup d’arrêt / Elle devrait rapidement retrouver le chemin de la croissance
17/11/2025 - 18:00
Union européenne : Bruxelles dévoile ses plans obligataires pour le second semestre / Le financement de l’aide l’Ukraine et du plan de relance en ligne de mire
30/06/2025 - 16:00
Révolution pour les taux longs au Japon / La dette japonaise n’a plus la cote et le rendement des obligations d’Etat s’envole
23/05/2025 - 15:00
24/01/2025 - 10:45
Le plan de relance européen pourrait ne pas être aussi vert qu’il le prétend / Un impact difficile à établir sur la transition
23/10/2024 - 11:00
Europe : les premiers pas du plan de relance auraient favorisé la croissance et l’emploi / Des retombées qui bénéficieraient davantage aux pays du Sud et de l’Est
23/09/2024 - 10:00
11/09/2024 - 16:00
La Banque du Japon fait un pas de plus vers la sortie des politiques monétaires non conventionnelles / Nouvelle hausse de taux couplée à des précisions sur le tapering
31/07/2024 - 14:00