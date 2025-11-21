Entreprises / Actions / Ubisoft
Ubisoft : la peur retombe / Une affaire purement comptable
La nervosité ambiante laissait craindre un avertissement. Ubisoft révèle finalement un retraitement comptable sans impact opérationnel majeur, une trésorerie solide et la finalisation du partenariat stratégique avec Tencent.
21/11/2025 - 18:00
On s’attendait au pire. L’action Ubisoft prenait plus de 8 % à 7, 32 euros vendredi, en fin d’après-midi, après avoir gagné plus de 12 % en milieu de séance. L’angoisse latente qui entourait la publication semestrielle avait eu tout le loisir de s’installer : Ubisoft avait repoussé sa communication d’une semaine, avant ...
