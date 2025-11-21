WAN
Entreprises / Actions / Ubisoft

Entreprises / Actions
Ubisoft

Ubisoft : la peur retombe / Une affaire purement comptable

La nervosité ambiante laissait craindre un avertissement. Ubisoft révèle finalement un retraitement comptable sans impact opérationnel majeur, une trésorerie solide et la finalisation du partenariat stratégique avec Tencent.

21/11/2025 - 18:00
PAR François Berthon
Le logo de Ubisoft au Paris Games Week, le plus grand salon francais des jeux video a porte de Versailles, a Paris, le 30 octobre 2025. (Photo by Serge Tenani / Hans Lucas via AFP)
On s’attendait au pire. L’action Ubisoft prenait plus de 8 % à 7, 32 euros vendredi, en fin d’après-midi, après avoir gagné plus de 12 % en milieu de séance. L’angoisse latente qui entourait la publication semestrielle avait eu tout le loisir de s’installer : Ubisoft avait repoussé sa communication d’une semaine, avant ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
