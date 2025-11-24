Fiscalité / Arsene / Cabinet d'avocats d'affaires / Fiscalité locale
Fiscalité
Arsene / Cabinet d'avocats d'affaires / Fiscalité locale
Arsene renforce son conseil en matière d’actifs immobiliers avec une expertise fiscalité locale / Marco Pereira à la manœuvre en vue des élections municipales de mars 2026
Alors que la refonte de la taxe foncière et la future loi de finances 2026 promettent de rebattre une nouvelle fois les cartes d’une fiscalité locale déjà sous tension, le cabinet Arsene muscle sa défense. En intégrant une expertise dédiée et en confiant sa direction à Marco Pereira, spécialiste de la fiscalité locale, le cabinet d’avocats se positionne en rempart pour des entreprises souvent déboussolées par la complexification des règles à l’approche des municipales de 2026.
24/11/2025 - 10:00
