Le Français qui chapeautait depuis 12 ans l’intelligence artificielle et la recherche en la matière chez Meta a officialisé son départ imminent du géant américain. Alors que la firme fondée par Mark Zuckerberg met les bouchées doubles sur la "super-intelligence", Yann LeCun compte quant à lui monter une start-up pour poursuivre son programme de recherche sur l’intelligence avancée des machines, dont certaines ambitions ne recoupent pas nécessairement les intérêts du groupe.