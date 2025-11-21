Entreprises / Actions
Yann LeCun confirme son départ de chez Meta / Pour fonder une start-up et suivre sa vision de l'IA
Le Français qui chapeautait depuis 12 ans l’intelligence artificielle et la recherche en la matière chez Meta a officialisé son départ imminent du géant américain. Alors que la firme fondée par Mark Zuckerberg met les bouchées doubles sur la "super-intelligence", Yann LeCun compte quant à lui monter une start-up pour poursuivre son programme de recherche sur l’intelligence avancée des machines, dont certaines ambitions ne recoupent pas nécessairement les intérêts du groupe.
21/11/2025 - 15:00
