Entreprises / Actions / BNP Paribas
Entreprises / Actions
BNP Paribas
BNP Paribas relève la barre prudentielle / Nouvelle cible de capital et rachat d’actions en renfort
BNP Paribas rehausse à 13 % son objectif de ratio CET1 à horizon 2027 et obtient le feu vert de la BCE pour un rachat d’actions de 1,15 milliard d’euros. Une séquence qui recentre le débat sur la solidité du capital et clarifie les repères attendus par les investisseurs.
21/11/2025 - 14:00
Alors que le débat autour du dossier soudanais a pu venir brouiller ces dernières semaines la perception du groupe auprès des investisseurs, BNP Paribas vient de remettre sa trajectoire de capital au ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
BNP Paribas : la force tranquille du plan 2024-2026 / Un troisième trimestre marqué par la diffusion de l’effet taux et la montée en puissance d’AXA IM
28/10/2025 - 16:00
Résultats du troisième trimestre : les banques françaises veulent dissiper le bruit politique / Le marché attend un retour à la réalité des comptes
27/10/2025 - 16:00
Le risque souverain français s’invite dans les valorisations bancaires / AlphaValue ajuste ses modèles
08/10/2025 - 15:00
Les prêteurs du private equity dessinent une carte éclatée / BNP Paribas, HPS et Goldman Sachs se disputent la tête selon les zones et les secteurs
30/09/2025 - 18:00
16/09/2025 - 17:00