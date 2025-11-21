WAN
Evenements / Eutelsat

Evenements
Eutelsat

Eutelsat avance dans sa recomposition financière / Gouvernance et stratégie orbitale : l’assemblée générale confirme la transition du groupe

Réunie en pleine opération de refinancement, l’assemblée générale d’Eutelsat a éclairé les grandes lignes d’une transition désormais bien engagée : bascule rapide vers le LEO, renforcement des partenariats souverains et trajectoire financière resserrée.

21/11/2025 - 10:31
PAR François Berthon
Les dirigeants d'Eutelsat lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2025
Les dirigeants d'Eutelsat lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2025

Semaine dense pour Eutelsat. Le groupe tenait jeudi son assemblée générale en plein milieu du processus d’augmentation de capital décidé fin septembre, censé ramener la société à un niveau d’endettement ...

