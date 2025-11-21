WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions

Entreprises / Actions

Alerte : Veolia rachète l’américain Clean Earth pour 3 milliards de dollars

Veolia vient d’annoncer ce vendredi matin la plus importante acquisition de son histoire depuis le rachat de Suez, en vue d’accélérer sa croissance aux Etats-Unis dans le secteur des déchets dangereux.

Le groupe a en effet conclu un accord avec Enviri concernant l’acquisition de Clean Earth. Une opération qui doit permettre à Veolia de doubler son empreinte dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis et doit créer le numéro deux d’un secteur en forte croissance "avec une plateforme opérationnelle à l’échelle nationale, une couverture de marché élargie et un portefeuille avancé de compétences techniques", fait savoir l’entreprise dirigée par Estelle Brachlianoff.

Elle permettra en outre à Veolia de renforcer sa présence dans des industries en pleine expansion telles que la distribution et la santé. 

Clean Earth est acquis à une valeur d’entreprise de 3 milliards de dollars (environ 2,6 milliards d’euros), soit 9,8 fois l’EBITDA estimé pour 2026 après synergies normatives.

Veolia assure que cette transaction doit offrir une forte création de valeur pour les actionnaires avec des synergies de 120 millions de dollars à l’horizon de la quatrième année, et une relution du bénéfice par action courant dès la deuxième année.

À l’issue de l’acquisition, le chiffre d’affaires du groupe dans les déchets dangereux atteindra 5,2 milliards d’euros, avec une marge d’EBITDA de 17 %. Ce faisant, Veolia a donc décidé de relever ses ambitions financières pour ses activités de déchets dangereux, et vise désormais une croissance de l’EBITDA d’au moins 10 % sur la période 2024-2027.

La finalisation de la transaction est prévue d’ici mi-2026, sous réserve de conditions suspensives usuelles, notamment l’approbation des actionnaires d’Enviri, et l’obtention des autorisations et approbations réglementaires nécessaires.

21/11/2025 - 07:40
PAR Alexandra Milleret
Veolia (Photo by ERIC PIERMONT / AFP)
Veolia (Photo by ERIC PIERMONT / AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
BNP Paribas relève la barre prudentielle / Nouvelle cible de capital et rachat d’actions en renfort
21/11/2025 - 14:00
Entreprises / Actions
Tesla intègre le réseau de recharge rapide européen d’Edenred / De quoi faire un nouveau pas vers la fluidification des usages électriques
20/11/2025 - 17:30
Entreprises / Actions
Le plan Valeo 2028 parie sur l’exécution / Trois moteurs pour tenir le cap dans un marché toujours sous pression
20/11/2025 - 16:00
Entreprises / Actions
Nationalisation d’ArcelorMittal France : la commission des Finances se range derrière la proposition de LFI / Un débat qui n'en est qu'à son début, mais qui pourrait manquer sa cible
20/11/2025 - 15:00
Entreprises / Actions
Nvidia repousse les limites de l’IA / Un trimestre hors norme qui balaie les doutes sur la demande
20/11/2025 - 14:00
 