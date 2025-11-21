Veolia vient d’annoncer ce vendredi matin la plus importante acquisition de son histoire depuis le rachat de Suez, en vue d’accélérer sa croissance aux Etats-Unis dans le secteur des déchets dangereux.

Le groupe a en effet conclu un accord avec Enviri concernant l’acquisition de Clean Earth. Une opération qui doit permettre à Veolia de doubler son empreinte dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis et doit créer le numéro deux d’un secteur en forte croissance "avec une plateforme opérationnelle à l’échelle nationale, une couverture de marché élargie et un portefeuille avancé de compétences techniques", fait savoir l’entreprise dirigée par Estelle Brachlianoff.

Elle permettra en outre à Veolia de renforcer sa présence dans des industries en pleine expansion telles que la distribution et la santé.

Clean Earth est acquis à une valeur d’entreprise de 3 milliards de dollars (environ 2,6 milliards d’euros), soit 9,8 fois l’EBITDA estimé pour 2026 après synergies normatives.

Veolia assure que cette transaction doit offrir une forte création de valeur pour les actionnaires avec des synergies de 120 millions de dollars à l’horizon de la quatrième année, et une relution du bénéfice par action courant dès la deuxième année.

À l’issue de l’acquisition, le chiffre d’affaires du groupe dans les déchets dangereux atteindra 5,2 milliards d’euros, avec une marge d’EBITDA de 17 %. Ce faisant, Veolia a donc décidé de relever ses ambitions financières pour ses activités de déchets dangereux, et vise désormais une croissance de l’EBITDA d’au moins 10 % sur la période 2024-2027.

La finalisation de la transaction est prévue d’ici mi-2026, sous réserve de conditions suspensives usuelles, notamment l’approbation des actionnaires d’Enviri, et l’obtention des autorisations et approbations réglementaires nécessaires.