Quand la hausse des droits de douane bouleverse les alcools européens exportés vers les Etats-Unis / Ils tâchent d'éviter une baisse de la demande outre-Atlantique
Des produits emblématiques plus à même d’avoir une marge de manœuvre permettant de réaliser les vœux de la Maison Blanche. Son occupant Donald Trump souhaite que le coût des droits de douane soit supporté non pas par le consommateur américain mais bel et bien par les exportateurs qu’ils soient Français ou bien d’une autre nation. Eric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG, constate que les données attestent de la diminution des prix en euros de certaines boissons alcoolisées exportées par l’Union Européenne vers les Etats-Unis.
21/11/2025 - 17:00
