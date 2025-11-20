WAN
Chez Sodexo, Thierry Delaporte va aussi reprendre la tête de l’Amérique du Nord / Le nouveau directeur général chapeautera directement le premier marché du groupe

Dirigeant de Sodexo depuis le mois de novembre, Thierry Delaporte assurera directement le pilotage des opérations dans la zone à compter de janvier 2026 et pour les mois à venir. Le but : accélérer la croissance sur ce marché.

20/11/2025 - 18:05
PAR Noémie Helvig
Thierry Delaporte, directeur général de Sodexo. Crédits : Sodexo
Thierry Delaporte, directeur général de Sodexo. Crédits : Sodexo

Fraîchement nommé à la direction générale de Sodexo, à la suite de l’adoption par le groupe d’un mode de gouvernance dissociée, Thierry Delaporte voit déjà ses responsabilités s’élargir. Il assumera en effet, directement, le leadership de la zone Amérique du Nord ...

