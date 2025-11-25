Macro-économie / Taux / Chine / Fatih Birol / Agence internationale de l'énergie
Macro-économie / Taux
Chine / Fatih Birol / Agence internationale de l'énergie
Quand la sécurité énergétique va de pair avec l’efficience / Les géants asiatiques accélèrent sur la question
La Chine et l’Inde ont le droit aux honneurs du rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie consacré à l’efficacité énergétique. Celui-ci voit un indicateur clé – l’intensité énergétique primaire mondiale – progresser de 1,8 % en 2025 et c’est en partie parce que les deux pays les plus peuplés au monde ont apporté leur contribution. Pour autant les objectifs de la COP 28 – 4 % en 2030 – sont encore loin d’être atteints, de quoi voir l’institution suggérer une série de mesures pour accélérer le rythme.
25/11/2025 - 14:00
