Dans un paysage économique où l’IA s’affiche partout mais délivre encore peu en termes de performances financières, L’Oréal s’impose comme l’exception qui transforme réellement la technologie en croissance. Du CES de Las Vegas à ses outils BeautyTech, le groupe prouve que l’IA est un levier stratégique, pensé pour les métiers, déployé à l’échelle, orienté vers la création de valeur et porté au plus haut niveau de l’entreprise. Stéphane Lannuzel, directeur du programme BeautyTech de L’Oréal délivre la recette d’une intégration de l’IA réussie.