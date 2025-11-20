WAN
Entreprises / Actions / Valeo / Christophe Périllat

Entreprises / Actions
Valeo / Christophe Périllat

Le plan Valeo 2028 parie sur l’exécution / Trois moteurs pour tenir le cap dans un marché toujours sous pression

Secoué par un cycle d’une rare intensité, Valeo présente une feuille de route qui privilégie la méthode à la rupture. Le plan Elevate 2028 s’appuie sur trois piliers - marge, cash, croissance différée - et entend consolider les progrès réalisés depuis 2021, tout en affrontant des volumes et un mix clients moins porteurs.

20/11/2025 - 16:00
PAR François Berthon
Christophe Périllat, directeur général de Valeo, lors de la présentation du nouveau plan stratégique Elevate 2028
Christophe Périllat, directeur général de Valeo, lors de la présentation du nouveau plan stratégique Elevate 2028

"Cela a été quatre années d’une difficulté exceptionnelle pour l’industrie et pour Valeo". En ouvrant ...

