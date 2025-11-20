Dirigeants, gouvernance / Veolia
Dirigeants, gouvernance
Veolia
Aurélie Lapidus nommée secrétaire générale des ministères économiques et financiers / La spécialiste des technologies de l’eau chez Veolia renoue avec la sphère publique
Après huit années passées chez Veolia, Aurélie Lapidus repasse du côté des pouvoirs publics en prenant le secrétariat général des ministères de Bercy. Un environnement qu’elle connaît bien pour avoir débuté sa carrière en cabinets ministériels.
20/11/2025 - 15:30
Retour à la sphère publique pour Aurélie Lapidus qui après huit ans passés chez Veolia vient d’être nommée, par décret, secrétaire générale ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Alerte : Le conseil d’administration de Veolia propose le renouvellement des mandats d’administrateur d’Antoine Frérot et d’Estelle Brachlianoff
05/11/2025 - 18:32
Veolia a trouvé sa nouvelle patronne pour la zone Amérique du Nord chez Schneider Electric / Un profil axé sur le développement commercial mais sous le prisme de l’innovation
07/10/2025 - 11:00
Traitement de l’eau : Veolia s'apprête à faire prendre à l’Arabie saoudite un tournant stratégique / Un chantier XXL à 500 millions de dollars
15/09/2025 - 11:00
Veolia redouble d’efforts dans sa guerre contre les « polluants éternels » / Le pionnier du traitement des déchets dangereux compte bien rester à la pointe de l’innovation
25/06/2025 - 14:00
Estelle Brachlianoff succède à Patrick Pouyanné à la tête de l’EpE / La directrice générale de Veolia devient la nouvelle voix des entreprises engagées pour la planète
10/06/2025 - 10:45