Nationalisation d’ArcelorMittal France : la commission des Finances se range derrière la proposition de LFI / Un débat qui n'en est qu'à son début, mais qui pourrait manquer sa cible
Les députés de la commission des Finances ont voté en faveur d’une proposition de loi de la France insoumise visant à nationaliser ArcelorMittal France, qui sera discutée en séance publique la semaine prochaine. Son patron n’a pas manqué de réagir par la suite, rappelant que les problèmes rencontrés par la filiale française du groupe étaient à mettre en regard de maux structurels, qui ne pourront se résoudre qu’à l’échelle de l’Europe et non du fait d'un changement d'actionnaire, tandis qu’isoler les actifs tricolores d’une entreprise bénéficiaire ne contribuerait qu’à les fragiliser davantage. Un avis partagé par le rapporteur général de la commission.
20/11/2025 - 15:00
