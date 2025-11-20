Régulation / Concurrence
Bruxelles calme le jeu sur sa réglementation du numérique / Un « Digital Omnibus » multi-sujets
Au travers de sa septième proposition de simplification "Omnibus", concernant cette fois spécifiquement les règles encadrant l’environnement numérique, la Commission européenne promet de permettre aux entreprises concernées d’économiser jusqu’à 5 milliards d’euros de coûts administratifs d'ici à 2029. AI Act, cybersécurité, données : si les propositions de la Commission européenne vont désormais être soumises au Parlement et au Conseil, elles balaient en tout cas un certain nombre de sujets.
20/11/2025 - 11:00
