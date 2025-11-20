Entreprises / Actions / Soitec
Entreprises / Actions
Soitec
Soitec toujours dans le brouillard / Une activité bridée par les déstockages, mais un cycle IA en formation
Résultats sous pression, absence d’objectifs, gestion défensive : Soitec poursuit son pilotage prudent sur des marchés sous-jacents – des communications à l’automobile – encore alourdis par les excès de stocks. Le fabricant de substrats mise néanmoins sur la silicon photonics et les applications IA pour préparer la prochaine phase d’expansion.
20/11/2025 - 11:30
On avait quitté Soitec au cœur d’un printemps délicat, lorsque le groupe avait retiré ses prévisions de croissance pour 2026 ainsi ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
28/05/2025 - 15:30
Soitec confronté à une visibilité quasi nulle sur ses marchés / Mais la photonique sur silicium alimente l’espoir dans l’IA et le Cloud
07/02/2025 - 17:30
Porté par sa stratégie de diversification, Soitec capitalise sur l'essor de l'IA / Le pire est passé dans les communications
21/11/2024 - 15:00
Soitec est à un point d’inflexion / Et mise aussi sur l’IA pour atteindre ses objectifs à moyen terme
23/05/2024 - 16:00
Soitec tarde à voir le bout du tunnel du marché des smartphones / Le groupe devrait reprendre fin 2025 le fil de sa croissance
28/03/2024 - 18:27