Macro-économie / Taux / FAO / agriculture / catastrophes naturelles
Macro-économie / Taux
FAO / agriculture / catastrophes naturelles
Le coût faramineux des catastrophes pour l’agriculture mondiale / Elle a payé un lourd tribut depuis plus de 30 années
L’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) est formelle, chacune des 33 dernières années a vu les pertes agricoles être conséquentes. En les lissant sur la période il est obtenu une moyenne de 99 milliards de dollars par an, ce qui correspond annuellement à près de 4 % du PIB agricole mondial. La FAO n’est pas défaitiste pour autant et considère qu’il est possible de tirer profit de l’innovation numérique pour parvenir à réduire les conséquences des catastrophes pour l’agriculture et la sécurité alimentaire.
25/11/2025 - 11:00
