Macro-économie / Taux
Des députés de la Commission des finances guère d’humeur à réaliser des économies / Festival de dépenses nouvelles durant l'examen de la seconde partie du PLF 2026
A l’Assemblée nationale, la partie « dépenses » du projet de loi de finances pour 2026 était discutée en Commission des finances ces derniers jours. Rejetée par les parlementaires, elle avait donné lieu à l’adoption de 27 milliards d’euros de dépenses supplémentaires (nettes des économies), dont 10 milliards d’euros sur les seules missions adoptées.
20/11/2025 - 08:00
Réduire la voilure sur les dépenses de l'Etat ...
