L’opérateur boursier paneuropéen vient d’annoncer le succès de l’offre publique d’achat volontaire de bourse pour acquérir HELLENIC EXCHANGES-ATHEX STOCK EXCHANGE S.A. (« ATHEX », Bourse d’Athènes).

Pendant la période d’acceptation, qui a duré six semaines et s’est terminée le 17 novembre dernier, les actionnaires ont légalement et valablement apporté, au total, 42 953 405 actions ATHEX, correspondant à environ 74,25 % des droits de vote d’ATHEX. Le nombre minimum d’actions préalablement requis, soit 28 925 001 actions ATHEX, correspondant à 50 % plus une action des droits de vote d’ATHEX dont l’exercice n’est pas soumis à suspension à offrir légalement et valablement, a été satisfait, fait savoir Euronext.

Le 14 novembre, le groupe avait annoncé que toutes les approbations réglementaires nécessaires pour la transaction avaient été obtenues. En conséquence, toutes les conditions de l’offre d’achat décrites dans la circulaire d’information publiée le 6 octobre ont été remplies.

Pour mémoire, Euronext prévoit de générer des synergies significatives grâce à l’intégration d’ATHEX dans son infrastructure de marché européen. Des synergies annuelles de trésorerie à taux de fonctionnement de 12 millions d’euros sont visées d’ici la fin 2028, notamment par la migration du commerce grec vers Optiq® et l’harmonisation des fonctions centrales. Les coûts de mise en œuvre pour réaliser ces synergies devraient s’élever à 25 millions d’euros. La transaction devrait être rentable pour les actionnaires d’Euronext au cours de la première année suivant la réalisation des synergies.

« L’intégration d’ATHEX à Euronext marque une étape importante tant pour la Grèce que pour le paysage financier européen au sens large. En rejoignant Euronext, ATHEX fera partie d’un réseau européen solide et intégré, axé sur la connexion des économies locales aux marchés mondiaux. Les émetteurs, courtiers et investisseurs grecs bénéficieront de technologies avancées de trading et de post-trade qui renforceront le positionnement mondial et la compétitivité du marché des capitaux grec. Nous avons hâte d’accueillir bientôt nos nouveaux collègues grecs qui rejoignent la famille Euronext. Cette acquisition consolide encore davantage le rôle d’Euronext en tant qu’infrastructure de marché diversifiée leader en Europe et établit une base solide pour le développement du Groupe en Europe du Sud-Est, une région aux fortes perspectives de croissance. Parallèlement, je suis heureux de confirmer notre intention de créer un nouveau centre de soutien et de technologie au niveau du Groupe à Athènes, qui offrira un soutien dédié aux lignes d’activité du Groupe Euronext. Cette initiative importante reflète notre engagement à investir dans les talents grecs et à créer des opportunités précieuses de développement professionnel, d’innovation et de succès à long terme. Nous tenons à remercier sincèrement les actionnaires pour leur soutien inébranlable en ce moment crucial, alors que nous avançons ensemble pour construire un marché européen des capitaux plus efficace, fort et intégré », s’est félicité Stéphane Boujnah, président du directoire d’Euronext.