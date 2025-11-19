WAN
Entreprises / Actions

Entreprises / Actions

Amundi muscle sa stratégie à l’horizon 2028 / Le groupe élargit ses relais de croissance alors que se profile l’échéance UniCredit

Avec son plan 2025-2028, Amundi entend élargir ses moteurs de croissance, renforcer son empreinte internationale et accélérer dans la technologie. Un cap qui vise aussi à préparer l’après-UniCredit, tandis que le partenariat annoncé avec ICG marque une étape clé dans la montée en puissance des actifs privés.

19/11/2025 - 18:15
PAR François Berthon
Valérie Baudson, la directrice générale d'Amundi
Valérie Baudson, la directrice générale d'Amundi

Le plan stratégique 2025-2028 d’Amundi n’a pas officiellement été élaboré pour répondre au seul enjeu que constitue l’échéance du partenariat UniCredit en 2027. ...

