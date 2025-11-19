WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Sur les marchés

Sur les marchés

Interparfums laisse les marchés sur leur faim / Un triptyque défavorable l'empêche d’établir des prévisions d’activité pour 2026

Le parfumeur fait preuve de plus de prudence sur son estimation de chiffre d’affaires pour 2025 et se garde pour l’instant d’en donner pour l’exercice suivant. Plusieurs aléas sont en cause, comme l’appréciation de l’euro face au dollar, un environnement économique et géopolitique qui devrait rester dégradé ainsi qu’un effet de comparaison défavorable, lié à la fin d’une licence. À la Bourse de Paris, ces annonces ont été froidement accueillies.

19/11/2025 - 17:06
PAR Noémie Helvig
Siège d'Interparfums. Crédits : interparfums
Siège d'Interparfums. Crédits : interparfums
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Sur les marchés
Investisseurs particuliers en Bourse : un dynamisme intact malgré les incertitudes / Des niveaux inédits de transactions depuis 2022
10/11/2025 - 09:00
Sur les marchés
HLD compte céder 9,8 % du capital d’Exosens à Theon International / Des relations commerciales établies entre les deux entreprises
13/10/2025 - 18:05
Sur les marchés
Les marchés se crispent après la démission de Sébastien Lecornu / Le CAC 40 recule, la dette française se tend
06/10/2025 - 12:15
Sur les marchés
Publications financières aux Etats-Unis : la SEC prête à une réforme ? / La piste d’un compromis avec un rapport plus léger mais mieux documenté
23/09/2025 - 10:00
Sur les marchés
Quand Donald Trump relance le débat sur la fréquence des publications financières / Qu’en pensera cette fois-ci la SEC ?
16/09/2025 - 10:00
 