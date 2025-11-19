Sur les marchés
Sur les marchés
Interparfums laisse les marchés sur leur faim / Un triptyque défavorable l'empêche d’établir des prévisions d’activité pour 2026
Le parfumeur fait preuve de plus de prudence sur son estimation de chiffre d’affaires pour 2025 et se garde pour l’instant d’en donner pour l’exercice suivant. Plusieurs aléas sont en cause, comme l’appréciation de l’euro face au dollar, un environnement économique et géopolitique qui devrait rester dégradé ainsi qu’un effet de comparaison défavorable, lié à la fin d’une licence. À la Bourse de Paris, ces annonces ont été froidement accueillies.
19/11/2025 - 17:06
