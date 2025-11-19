Evenements / stratégie nationale pour l'IA / Cour des comptes
Evenements
stratégie nationale pour l'IA / Cour des comptes
La stratégie nationale pour l’IA passée au crible de la Cour des comptes / La France est dans la course, mais doit rester concentrée
Les Sages de la rue Cambon ont dévoilé leur contrôle de la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle, dont la première phase a été lancée en 2018. Alors qu’elle entre désormais dans une troisième étape capitale et en dépit de plusieurs lacunes d’exécution, la France peut se targuer de succès notables en la matière. En revanche, certains préalables de gouvernance de la politique publique de l’IA, la mise en œuvre effective d’objectifs déjà établis ou bien l’élargissement du champ de son action à d’autres enjeux semblent apparaître nécessaires pour qu’elle puisse capitaliser sur ses acquis et dépasser les limites identifiées, afin de ne pas rater ce rendez-vous.
19/11/2025 - 15:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris loin d’avoir relancé l’économie hexagonale / La Cour des comptes considère que leur héritage s’appréciera nécessairement dans le temps long
02/10/2025 - 09:00
Comment la Cour des comptes propose de freiner les dépenses de santé / Une vingtaine de milliards d’euros d’économies identifiées
14/04/2025 - 15:30
Retraites : la Cour des comptes évalue l’impact sur l’emploi de plusieurs réformes / Elle pointe les retombées négatives en termes d’équité d’un recul de l’âge
10/04/2025 - 17:30
Retraites : pourquoi la Cour des comptes a balayé la thèse du « déficit caché » / Des taux de cotisations employeurs de l’Etat et du privé incomparables
20/02/2025 - 11:00
Retraites : la Cour des comptes pointe un régime aux perspectives "préoccupantes" / Un déficit allant croissant après 2030
20/02/2025 - 10:05