WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / Iliad / Free / Thomas Reynaud

Entreprises / Actions
Iliad / Free / Thomas Reynaud

Iliad continue de se distinguer en Europe / La dynamique transalpine porte le groupe

La locomotive italienne continue de transformer le profil d’Iliad. Les recrutements y restent spectaculaires et l’effet d’échelle se matérialise dans les marges, tandis que la France et la Pologne maintiennent un rythme robuste. Résultat : un trimestre où la génération de cash bondit encore nettement.

19/11/2025 - 14:00
PAR François Berthon
Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad (Photo by Eric PIERMONT / AFP)
Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad (Photo by Eric PIERMONT / AFP)

Iliad aborde la dernière ligne droite de 2025 toujours pied au plancher. Le groupe télécom confirme, trimestre après trimestre, un rythme de croissance qui détonne dans un paysage ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
Iliad, la croissance et le cash / Le groupe confirme son statut de moteur européen des télécoms
22/05/2025 - 17:30
Entreprises / Actions
Iliad franchit le cap des 10 milliards de chiffre d’affaires / Le 5e opérateur européen mise sur l'IA, les data centers et le cloud pour accélérer
25/03/2025 - 16:00
Entreprises / Actions
Iliad muscle son jeu dans l’intelligence artificielle / Le groupe investit 3 milliards d’euros pour bâtir une alternative européenne
10/02/2025 - 17:00
Entreprises / Actions
L'année 2025 vue par... Thomas Reynaud / Directeur général d'Iliad
02/01/2025 - 09:00
Entreprises / Actions
Iliad s’allie à InfraVia pour dominer l’Europe des datacenters / Un investissement de 2,5 milliards d'euros pour rivaliser avec les hyperscalers
04/12/2024 - 18:24
Entreprises / Actions
La conquête européenne d’Iliad s’accélère / Une croissance vertueuse dont les investissements sont la clé
14/03/2024 - 15:03
Macro-économie / Taux
L’année 2024 vue par... Thomas Reynaud / Directeur général du Groupe iliad
05/01/2024 - 17:00
Publications, Résultats
Iliad gagne, encore et toujours, de nouveaux clients / Le groupe reste rentable et des acquisitions ne sont pas exclues
30/08/2023 - 17:30
 