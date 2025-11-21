Fiscalité / Omnibus / BEFIT / Harmonisation fiscale / Réforme fiscale OCDE / Pilier 2 / Multinaltionales
Fiscalité
Omnibus / BEFIT / Harmonisation fiscale / Réforme fiscale OCDE / Pilier 2 / Multinaltionales
Avec BEFIT, les instances européennes ont-elles vraiment le sens des priorités ? / L’Omnibus fiscal, le grand chantier attendu pour juin 2026
Alors que l’Europe peine déjà à absorber la réforme fiscale internationale de l’OCDE que le retrait des États-Unis fragilise, les eurodéputés ravivent un vieux débat : harmoniser l’assiette fiscale des multinationales. Une ambition qui pourrait toutefois se heurter aux réticences des États membres et à un calendrier européen chargé, alors que se profile déjà le très attendu Omnibus fiscal prévu pour 2026.
21/11/2025 - 10:00
