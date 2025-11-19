WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Levées de fonds / XAnge / Siparex

Levées de fonds
XAnge / Siparex

XAnge 5 démarre fort avec un premier closing à 200 millions / La fidélité des LPs soutient l’ambition paneuropéenne

XAnge sécurise 200 millions d’euros pour le lancement de son fonds 5, soutenu massivement par ses investisseurs historiques. Le véhicule élargit son déploiement au reste de l’Europe et consolide une stratégie axée sur l’IA applicative, la deeptech et une nouvelle verticale dédiée à la transition et à la résilience énergétique.

19/11/2025 - 11:30
PAR François Berthon
L’équipe de XAnge autour du lancement du fonds 5
L’équipe de XAnge autour du lancement du fonds 5

Le capital-risque européen n’a décidément pas dit son dernier mot. XAnge vient de signer ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Private Equity
Siparex franchit le cap des 100 millions d’euros pour Entrepreneurs 6 / Un premier closing porté par la fidélité des investisseurs historiques, au premier rang desquels Bpifrance
21/10/2025 - 09:15
Private Equity
Dans un private equity en mutation, Siparex affirme sa singularité / Bertrand Rambaud défend un modèle indépendant et agile
25/09/2025 - 16:00
Private Equity
Siparex aborde 2025 à l'offensive sur les levées et l'international / La firme a brillé sur le front des cessions en 2024
12/02/2025 - 16:00
Entreprises / Actions
Siparex poursuit sa trajectoire vers les 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion / Le "nerf de la guerre" des cessions va s’accélérer en 2024
07/02/2024 - 18:17
Levées de fonds
Le groupe Volta lève 40 millions d’euros pour ses projets solaires et éoliens / Des fins connaisseurs du secteur à ce tour de table
04/10/2023 - 10:00
Fonds d'investissements
Siparex s'arme pour rester dans la course
14/12/2021 - 15:00
 