XAnge sécurise 200 millions d’euros pour le lancement de son fonds 5, soutenu massivement par ses investisseurs historiques. Le véhicule élargit son déploiement au reste de l’Europe et consolide une stratégie axée sur l’IA applicative, la deeptech et une nouvelle verticale dédiée à la transition et à la résilience énergétique.