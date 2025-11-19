Levées de fonds / XAnge / Siparex
Levées de fonds
XAnge / Siparex
XAnge 5 démarre fort avec un premier closing à 200 millions / La fidélité des LPs soutient l’ambition paneuropéenne
XAnge sécurise 200 millions d’euros pour le lancement de son fonds 5, soutenu massivement par ses investisseurs historiques. Le véhicule élargit son déploiement au reste de l’Europe et consolide une stratégie axée sur l’IA applicative, la deeptech et une nouvelle verticale dédiée à la transition et à la résilience énergétique.
19/11/2025 - 11:30
Le capital-risque européen n’a décidément pas dit son dernier mot. XAnge vient de signer ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Siparex franchit le cap des 100 millions d’euros pour Entrepreneurs 6 / Un premier closing porté par la fidélité des investisseurs historiques, au premier rang desquels Bpifrance
21/10/2025 - 09:15
Dans un private equity en mutation, Siparex affirme sa singularité / Bertrand Rambaud défend un modèle indépendant et agile
25/09/2025 - 16:00
Siparex aborde 2025 à l'offensive sur les levées et l'international / La firme a brillé sur le front des cessions en 2024
12/02/2025 - 16:00
Siparex poursuit sa trajectoire vers les 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion / Le "nerf de la guerre" des cessions va s’accélérer en 2024
07/02/2024 - 18:17
Le groupe Volta lève 40 millions d’euros pour ses projets solaires et éoliens / Des fins connaisseurs du secteur à ce tour de table
04/10/2023 - 10:00
14/12/2021 - 15:00