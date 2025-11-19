Sans se risquer à citer nommément les acteurs en question, Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), vient d’exposer les principales vulnérabilités pour la stabilité financière à ses yeux. Le banquier central a notamment insisté sur la dynamique récente ayant accentué l’interconnexion entre « quelques grands groupes technologiques américains » et sur la concentration du marché associé. Les conséquences d’une baisse soudaine des cours sont redoutées.