Entreprises / Actions / Deutsche Bank
Entreprises / Actions
Deutsche Bank
Deutsche Bank assume sa montée en puissance / Croissance, efficacité et IA au cœur de la feuille de route 2026-2028
Assurée d’avoir stabilisé son modèle, Deutsche Bank aborde 2026-2028 avec l’ambition d’accélérer : croissance des revenus, discipline de capital et gains d’efficacité nourris par l’IA. Si la trajectoire affichée marque un changement d’échelle, son niveau d’exigence n’a pas échappé au marché, qui accueille pour l’instant le plan avec une certaine réserve.
18/11/2025 - 18:15
"Deutsche Bank ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Laurent Martinez prend la relève de la direction financière d’Orange / Il quittera Alstom avant la finalisation du rapprochement avec Bombarbier Transport
17/04/2023 - 09:00
La position de liquidité des banques européennes est réellement solide / Elles peuvent supporter une perte de 38% de leurs dépôts
30/03/2023 - 10:00
La Deutsche Bank n’est pas le Credit Suisse / La restructuration de sa banque d’investissement a déjà porté ses fruits
27/03/2023 - 09:00
Emmanuel Duclos propulsé à la tête de Deutsche Bank France / La filiale française a fait le choix d'une promotion en interne
05/01/2023 - 10:00
Comment les États européens devraient inonder les marchés obligataires en 2023 / Cet inquiétant record que les émissions pourraient battre
13/12/2022 - 10:00