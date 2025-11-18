Assurée d’avoir stabilisé son modèle, Deutsche Bank aborde 2026-2028 avec l’ambition d’accélérer : croissance des revenus, discipline de capital et gains d’efficacité nourris par l’IA. Si la trajectoire affichée marque un changement d’échelle, son niveau d’exigence n’a pas échappé au marché, qui accueille pour l’instant le plan avec une certaine réserve.