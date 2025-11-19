Politique économique
La CPME dévoile son plan pour relancer l’industrie / L’éternelle question de la simplification administrative
Profitant de la Semaine de l’industrie, la CPME avance dix mesures inédites pour accélérer la réindustrialisation, dont trois leviers majeurs : un “pass foncier PMI” pour faciliter l’accès aux terrains, un “coupe-file PMI” pour écourter drastiquement les procédures administratives, et une simplification ambitieuse des labels pour mieux valoriser le “Fabriqué en France”. Un plan offensif destiné à remettre les petites et moyennes industries au cœur de la compétitivité nationale.
19/11/2025 - 11:00
