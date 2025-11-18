Macro-économie / Taux / Eurogroupe / Banque Mondiale / Zone euro
Macro-économie / Taux
Eurogroupe / Banque Mondiale / Zone euro
Paschal Donohoe quitte la présidence de l’Eurogroupe / Le ministre des Finances de l’Irlande rejoint la Banque mondiale
C’est avec le sentiment du devoir accompli que Paschal Donohoe a annoncé quitter la présidence de l’Eurogroupe. Celui qui était également à la tête du ministère des finances irlandais va en effet rejoindre la Banque mondiale pour un rôle de directeur général. Il venait pourtant d’être réélu cet été – pour un mandat de deux ans et demi – à la tête de l’enceinte informelle réunissant les 20 ministres des Finances de la zone euro.
18/11/2025 - 17:00
