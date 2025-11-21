WAN
Macro-économie / Taux / OCDE / Mathias Cormann

Macro-économie / Taux
OCDE / Mathias Cormann

Deux nouveaux numéros 2 font leur entrée à l’OCDE / František Ruzicka et Yasushi Masaki nommés secrétaires généraux adjoints

A partir du 1er décembre František Ruzicka et Yasushi Masaki viendront épauler Mathias Cormann, secrétaire général de l’organisation internationale basée à Paris.

21/11/2025 - 09:00
PAR Yoann Defrance
František Ruzicka et Yasushi Masaki (crédits : OLIVIER MATTHYS / POOL / AFP)
František Ruzicka et Yasushi Masaki (crédits : OLIVIER MATTHYS / POOL / AFP)

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) compte désormais quatre secrétaires généraux adjoints. František Ruzicka et Yasushi Masaki viennent d’être nommés à ce poste, rejoignant Fabrizia Lapecorella et Mary Beth Goodman, qui opèrent sous la houlette de Matthias Corman, secrétaire général de l’OCDE.

De nationalité slovaque, František ...

