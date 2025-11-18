WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / Crédit Agricole SA

Entreprises / Actions
Crédit Agricole SA

Un Crédit Agricole plus européen, plus digital, plus offensif / Une trajectoire qui étend le modèle sans le dénaturer

Premier test stratégique pour Olivier Gavalda : ACT 2028 trace les priorités de Crédit Agricole S.A. pour les quatre prochaines années. Continuité du modèle universel, accélération européenne, virage technologique et discipline capitalistique composent une formule qui se veut à la fois familière et plus offensive.

18/11/2025 - 14:00
PAR François Berthon
Olivier Gavalda, le directeur général de Crédit Agricole SA ©mikael lafontan
Olivier Gavalda, le directeur général de Crédit Agricole SA ©mikael lafontan

Il avait pris les commandes de Crédit Agricole S.A. en mai dernier ; restait à dévoiler le nouveau plan à moyen terme, cet exercice ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
Crédit Agricole au rendez-vous des chiffres, le marché attend davantage sur la stratégie / Cap sur la journée investisseurs du 18 novembre
30/10/2025 - 11:30
Banques
À la FNCA, Dominique Lefebvre passera le relais fin 2025 / Une succession anticipée pour accompagner le prochain plan stratégique de CASA
19/09/2025 - 17:00
Publications, Résultats
Crédit Agricole démarre fort sous la houlette d’Olivier Gavalda / Des revenus historiques, une rentabilité record et un cap confirmé pour 2025
31/07/2025 - 16:00
Entreprises / Actions
Un deuxième trimestre attendu contrasté pour les banques françaises / La reprise de la banque de détail devrait compenser en partie le repli de la BFI
08/07/2025 - 17:30
Entreprises / Actions
Crédit Agricole ouvre un nouveau chapitre / Après une décennie heureuse, la banque peut saisir les opportunités d’un monde instable
15/05/2025 - 17:00
 