Entreprises / Actions / Crédit Agricole SA
Entreprises / Actions
Crédit Agricole SA
Un Crédit Agricole plus européen, plus digital, plus offensif / Une trajectoire qui étend le modèle sans le dénaturer
Premier test stratégique pour Olivier Gavalda : ACT 2028 trace les priorités de Crédit Agricole S.A. pour les quatre prochaines années. Continuité du modèle universel, accélération européenne, virage technologique et discipline capitalistique composent une formule qui se veut à la fois familière et plus offensive.
18/11/2025 - 14:00
Il avait pris les commandes de Crédit Agricole S.A. en mai dernier ; restait à dévoiler le nouveau plan à moyen terme, cet exercice ...
