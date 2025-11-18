Evenements / Commission d'enquête / Fonds d'investissement / Hedge funds
Evenements
Commission d'enquête / Fonds d'investissement / Hedge funds
Le groupe LFI veut créer une commission d’enquête sur les fonds spéculatifs / Quand la France insoumise confond investissements productifs et activisme financier
Que les fonds d’investissements se préparent. Le groupe La France Insoumise de l’Assemblée nationale va faire usage de son droit de tirage pour créer une commission d’enquête sur « la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs ». Et qu’importe que certains œuvrent en soutien de l’économie française, il compte tous les passer sur le gril.
18/11/2025 - 12:30
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Les marges de la grande distribution dans le viseur de la sénatrice Antoinette Guhl / Une commission d’enquête sénatoriale en préparation
29/10/2025 - 09:00
Aides publiques aux entreprises : un rapport prônant une rationalisation plutôt qu’une réduction / Les idées de Patrick Pouyanné ont fait mouche
08/07/2025 - 16:00
Réindustrialisation : les recommandations de Patrick Pouyanné aux députés / Ce que ferait le patron de TotalEnergies s’il était nommé ministre de l’Industrie
28/05/2025 - 09:15
Isalt lance "Stratégie Horizon Dual" / Un nouveau fonds pour réarmer l’industrie duale française et européenne
26/05/2025 - 15:00
Commission d’enquête sur les licenciements : Patrick Martin à la rescousse de Michelin et de Sanofi / La CPME dénonce une audition "hors-sol"
03/04/2025 - 11:30
Aides publiques aux entreprises : Florent Menegaux joue la carte de la transparence totale / Une mise en garde sur la compétitivité et l’attractivité de la France
19/03/2025 - 11:05
RGreen Invest achève le closing final d’Afrigreen Debt Impact Fund / 100 millions d'euros collectés auprès de grands investisseurs pour accélérer la transition énergétique en Afrique
13/02/2025 - 12:08
L’ancien associé de Morgan Stanley, Ludovic Jacquot, va rejoindre Batipart / Un tout premier recrutement externe pour le groupe familial
24/06/2024 - 09:00