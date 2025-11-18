Droit de la concurrence / TotalEnergies / Autorité de la concurrence
Droit de la concurrence
TotalEnergies / Autorité de la concurrence
Distribution de carburants en Corse : TotalEnergies va faire appel de la décision de l’Autorité de la concurrence / Une amende de plus de 115 millions d’euros dont le bien-fondé est jugé injustifié
Alors que l’Autorité de la concurrence a infligé, ce lundi, une amende de 187,5 millions d’euros à plusieurs sociétés, et en particulier à TotalEnergies Marketing France, pour entente sur la distribution de carburants routiers en Corse, la compagnie présidée par Patrick Pouyanné a annoncé faire appel de cette décision, contestant son bien-fondé.
18/11/2025 - 11:30
TotalEnergies a décidé de contre-attaquer. Ce lundi, l’Autorité de la concurrence a sanctionné TotalEnergies Marketing France, deux ...
