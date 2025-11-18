WAN
Bureau Veritas choisit Santiago Arias Duval pour piloter la région Amériques / Une nomination s'inscrivant dans la logique de la nouvelle organisation de son modèle opérationnel

Le champion des tests, de l’inspection et de la certification confie la vice-présidence exécutive de la région Amériques à un dirigeant de Ingersoll Rand, qui signe ainsi son entrée au comité exécutif. Un profil dont le parcours s’articule aux ambitions du groupe dans la région et qui vient ainsi compléter la gouvernance de sa nouvelle organisation.

18/11/2025 - 15:00
PAR Noémie Helvig
De gauche à droite : Bureau Veritas (Photo by ERIC PIERMONT / AFP) - Santiago Arias Duval (crédits : Linkedin)
De gauche à droite : Bureau Veritas (Photo by ERIC PIERMONT / AFP) - Santiago Arias Duval (crédits : Linkedin)

Bureau Veritas a trouvé son nouveau patron de la région Amériques. ...

