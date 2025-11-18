Dirigeants, gouvernance
Dirigeants, gouvernance
Bureau Veritas choisit Santiago Arias Duval pour piloter la région Amériques / Une nomination s'inscrivant dans la logique de la nouvelle organisation de son modèle opérationnel
Le champion des tests, de l’inspection et de la certification confie la vice-présidence exécutive de la région Amériques à un dirigeant de Ingersoll Rand, qui signe ainsi son entrée au comité exécutif. Un profil dont le parcours s’articule aux ambitions du groupe dans la région et qui vient ainsi compléter la gouvernance de sa nouvelle organisation.
18/11/2025 - 15:00
Bureau Veritas a trouvé son nouveau patron de la région Amériques. ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Arthur Lemoine veut miser sur la force de la marque Galeries Lafayette / Harold Israel nommé directeur des Activités spécialisées
10/11/2025 - 11:00
La FEVS et l’UMVIN veulent se faire mieux entendre des pouvoirs publics / Laetitia de La Maisonneuve nommée directrice générale
07/11/2025 - 09:00
Nexity confie les rênes du pôle « Nouvelles offres urbaines » à Thierry Cahierre / Une structure réunissant les compétences du groupe dédiées aux nouveaux usages en ville
06/11/2025 - 10:00
Alerte : Le conseil d’administration de Veolia propose le renouvellement des mandats d’administrateur d’Antoine Frérot et d’Estelle Brachlianoff
05/11/2025 - 18:32
04/11/2025 - 18:14