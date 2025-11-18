Banques / Société Générale / nomination
Banques
Société Générale / nomination
Société Générale nomme Jean-Yves Fillion à la tête de ses activités américaines / Un poste que connait bien Slawomir Krupa
L’actuel vice-président du conseil d’administration de BNP Paribas USA va rejoindre Société Générale où il prendra la tête de Société Générale Americas, succédant ainsi à Stéphane About qui avait lui-même remplacé à ce poste Slawomir Krupa.
18/11/2025 - 09:00
Société Générale a annoncé ce lundi soir la nomination de Jean-Yves Fillion au poste de directeur général de Société Générale Americas. ...
