Société Générale nomme Jean-Yves Fillion à la tête de ses activités américaines /

L’actuel vice-président du conseil d’administration de BNP Paribas USA va rejoindre Société Générale où il prendra la tête de Société Générale Americas, succédant ainsi à Stéphane About qui avait lui-même remplacé à ce poste Slawomir Krupa.