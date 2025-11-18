Entreprises / Actions
Le "Tour de France de nos industries" fait une escale chez Bic / Les rouages techniques et technologiques de la production d’un objet du quotidien
Le "Tour de France de nos industries", porté par Bpifrance et OPCO 2i, a fait étape au sein de cette usine capitale pour le groupe, installée en Seine-et-Marne. Une manière de permettre à de jeunes étudiants de découvrir un site français d’envergure et de promouvoir la diversité des métiers qu’il est possible d’y exercer, tout en leur détaillant les étapes de production de stylos installés dans le quotidien des Français - et pas seulement. De quoi trancher aussi avec un imaginaire d’usines plus daté, au regard de la technologie de pointe qui y est déployée.
18/11/2025 - 12:00
