Ces patrons invités au dîner Choose France à l’Elysée / La Tech mise à l'honneur

Alors que Bercy et Matignon organisaient ce lundi le premier Choose France consacré aux investissements des entreprises françaises sur le territoire, le président de la République recevait pour dîner plusieurs dirigeants et fondateurs d’entreprises, venus de toutes les régions, pour clôturer cette journée. Une réception placée sous le signe de la souveraineté numérique. 

18/11/2025 - 08:00
PAR Alexandra Milleret
Emmanuel Macron (Photo by Arthur N. Orchard / Hans Lucas via AFP)
Emmanuel Macron (Photo by Arthur N. Orchard / Hans Lucas via AFP)

Si plusieurs grands patrons étaient conviés à dîner ce lundi ...

