Evenements
Evenements
Ces patrons invités au dîner Choose France à l’Elysée / La Tech mise à l'honneur
Alors que Bercy et Matignon organisaient ce lundi le premier Choose France consacré aux investissements des entreprises françaises sur le territoire, le président de la République recevait pour dîner plusieurs dirigeants et fondateurs d’entreprises, venus de toutes les régions, pour clôturer cette journée. Une réception placée sous le signe de la souveraineté numérique.
18/11/2025 - 08:00
Si plusieurs grands patrons étaient conviés à dîner ce lundi ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Le groupe LFI veut créer une commission d’enquête sur les fonds spéculatifs / Quand la France insoumise confond investissements productifs et activisme financier
18/11/2025 - 12:30
Les sujets qui seront à l’agenda du Sommet sur la souveraineté numérique européenne / La simplification de la réglementation en fera partie, avant la présentation du "Digital Omnibus"
14/11/2025 - 15:09
Alerte : le Parlement ne s’oppose pas à la nomination de Marie-Ange Debon à la tête du groupe La Poste
21/10/2025 - 19:42
16/10/2025 - 11:42