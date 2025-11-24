WAN
Macro-économie / Taux / OMC / commerce mondial / échanges

Macro-économie / Taux
OMC / commerce mondial / échanges

Les droits de douane n’ont jamais concerné autant d’échanges commerciaux / Un grand nombre de mesures ont été mises en place depuis l’automne 2024

Plus de quatre fois. C’est l’ampleur de la hausse des importations de marchandises des pays du G20 concernée par des droits de douane ou assimilé et ce en douze mois. L’organisation mondiale du commerce (OMC) explique que c’est désormais un total de 2 599 milliards de dollars – ou 14,3 % des volumes – qui est touché lors de la période allant de mi-octobre 2024 à mi-octobre 2025 contre uniquement 599 milliards un an plus tôt. Un constat qui accompagne celui posé récemment d’un ralentissement de la croissance des échanges en 2026.

24/11/2025 - 17:00
PAR Henri Bomont
Photo by JOHN THYS / AFP
