Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

PLF : les députés veulent laisser plus de temps aux entreprises pour souscrire à l’IRA à la française / Le dispositif fait florès

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 à l’Assemblée nationale, les députés ont voté un amendement visant à prolonger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028, la possibilité de dépôt des demandes d’agrément au crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). Depuis son lancement l’an passé, plus de soixante projets se sont appuyés dessus.

18/11/2025 - 11:00
PAR Yoann Defrance
Usine de pompe à chaleur à Feuquières-en-Vimeu (Somme) - Denis Charlet / AFP
Usine de pompe à chaleur à Feuquières-en-Vimeu (Somme) - Denis Charlet / AFP
