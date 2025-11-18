Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
PLF : les députés veulent laisser plus de temps aux entreprises pour souscrire à l’IRA à la française / Le dispositif fait florès
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 à l’Assemblée nationale, les députés ont voté un amendement visant à prolonger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028, la possibilité de dépôt des demandes d’agrément au crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). Depuis son lancement l’an passé, plus de soixante projets se sont appuyés dessus.
18/11/2025 - 11:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Paschal Donohoe quitte la présidence de l’Eurogroupe / Le ministre des Finances de l’Irlande rejoint la Banque mondiale
18/11/2025 - 17:00
Vers une convergence des notations souveraines en Europe ? / Cette dynamique est déjà très largement à l’oeuvre
18/11/2025 - 16:00
L’économie japonaise subit un coup d’arrêt / Elle devrait rapidement retrouver le chemin de la croissance
17/11/2025 - 18:00
France : la Commission européenne prévoit un déficit public inférieur à 5 % du PIB en 2026 / Il serait toutefois supérieur à l’objectif du gouvernement
17/11/2025 - 14:00
PLFSS : ces sénateurs qui veulent repeindre du sol au plafond le texte issu de l’Assemblée / Ils souhaitent même aller plus loin que le gouvernement sur la réduction du déficit
17/11/2025 - 11:00