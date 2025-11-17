Entreprises / Actions / Pluxee / Brésil / objectifs
Pluxee se montre plus prudent sur ses objectifs annuels / La publication du décret visant à réformer le cadre réglementaire au Brésil lui permet d’en chiffrer les impacts
À la suite de la publication du décret introduisant des modifications du cadre réglementaire du marché des titres-restaurant au Brésil, le groupe a annoncé, à son tour, revoir ses prévisions annuelles à la baisse. Si des incertitudes persistent quant à la faisabilité opérationnelle et la portée des mesures annoncées et que le groupe envisage de les contester, leur entière confirmation, tout comme celle du calendrier prévu, pourrait continuer à peser sur les agrégats financiers de Pluxee jusqu’au premier semestre de 2027.
17/11/2025 - 17:00
