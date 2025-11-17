Entreprises / Actions
TotalEnergies s’allie à Daniel Křetínský pour accélérer Integrated Power en Europe / EPH, un nouvel actionnaire de taille et de long terme
TotalEnergies a conclu un accord avec l’énergéticien tchèque EPH, présidé par Daniel Křetínský, pour acquérir 50 % d’une plateforme européenne de production flexible d’électricité, valorisée 10,6 milliards d’euros. L’opération, qui fera d’EPH un actionnaire de long terme de la compagnie avec 4,1 % du capital, prévoit la création d’une coentreprise de 14 GW de capacités. Une transaction qui doit permettre à la stratégie Integrated Power de la compagnie de renforcer son portefeuille électrique et son intégration gaz-électricité en Europe de l’Ouest.
17/11/2025 - 16:00
