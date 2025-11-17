Fiscalité / PLF 2026 / fiscalité / Constitution / Réforme fiscale internationale / OCDE / Droit européen
Fiscalité
PLF 2026 / fiscalité / Constitution / Réforme fiscale internationale / OCDE / Droit européen
La leçon de droit fiscal de Bercy au président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale / Ces amendements qui pourraient coûter cher à la France
Entre la ministre du Budget Amélie de Montchalin et le président de la Commission des finances Éric Coquerel, la bataille sur la constitutionnalité des amendements fiscaux tourne à l’épreuve de force. Selon des notes internes de Bercy, obtenues par WanSquare, plusieurs mesures votées, telles qu’un alourdissement de la taxe sur les rachats d’actions, des dividendes ou de la fiscalité des multinationales, pourraient se heurter de plein fouet au droit européen et aux conventions internationales. À la clé : un risque très élevé de censure, voire de lourdes restitutions fiscales qui mettraient à mal les finances publiques.
17/11/2025 - 15:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
14/11/2025 - 12:53
L’impôt sur la fortune improductive, un marronnier du Sénat / Des amendements récurrents au budget depuis 2019
05/11/2025 - 09:00
Exit tax : le retour d’une version qu’on dit de Nicolas Sarkozy mais qui est bien celle de François Hollande / Le délai de dégrèvement repasse à 15 ans
04/11/2025 - 09:00
Alerte : les députés augmentent la durée de détention minimale des actions transmises dans le cadre du Pacte Dutreil
03/11/2025 - 17:50
31/10/2025 - 19:19
La France peut-elle encore faire pire en matière de fiscalité ? / 38ème sur 38 au classement de la Tax Foundation
29/10/2025 - 11:00
PLF 2026 : la Commission des finances rejette la partie recettes / Les amendements ayant fait consensus et à retrouver probablement en séance publique
23/10/2025 - 08:30