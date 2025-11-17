Macro-économie / Taux / commission européenne / Bruxelles / croissance
Macro-économie / Taux
commission européenne / Bruxelles / croissance
France : la Commission européenne prévoit un déficit public inférieur à 5 % du PIB en 2026 / Il serait toutefois supérieur à l’objectif du gouvernement
La Commission européenne estime que le déficit public hexagonal s’établira à 4,9 % du Produit intérieur brut (PIB) en 2026, soit 0,2 point de plus que l’objectif du gouvernement. Bruxelles juge que la croissance devrait être moins portée par la consommation et l’investissement que l’exécutif ne l’escompte.
17/11/2025 - 14:00
En matière de prévisions macroéconomiques, la Commission européenne n’est pas totalement alignée sur le gouvernement français. Bruxelles juge que la croissance hexagonale ...
