Banques / Société Générale / rachat d'actions
Banques
Société Générale / rachat d'actions
Rachats d’actions : Société Générale exauce le vœu des investisseurs / Un nouveau programme additionnel d’un milliard d’euros
Société Générale rattrape le rendez-vous manqué du mois dernier en annonçant un nouveau programme de rachat d’actions d’un milliard d’euros, validé par la BCE. Portée par un ratio CET1 nettement au-dessus des exigences, la banque de Slawomir Krupa accélère sa stratégie de redistribution aux actionnaires et confirme, une fois encore, la maîtrise de sa feuille de route.
17/11/2025 - 10:00
En parlant d’une question ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Résultats du troisième trimestre : les banques françaises veulent dissiper le bruit politique / Le marché attend un retour à la réalité des comptes
27/10/2025 - 16:00
Le risque souverain français s’invite dans les valorisations bancaires / AlphaValue ajuste ses modèles
08/10/2025 - 15:00
Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France demain / Grégory Krespine, directeur du Conseil en Investissement de Société Générale Private Banking
26/08/2025 - 09:00
Marge d’intérêt : un souffle nouveau pour les banques françaises / La baisse des taux d’août sur l’épargne réglementée prolonge l’élan
11/08/2025 - 18:00
Résilience confirmée pour les banques européennes en cas de choc majeur / Les stress tests mettent en lumière des capacités d’absorption renforcées
04/08/2025 - 16:00
Alerte : la Commission des finances de l’Assemblée nationale durcit la taxe sur les rachats d’actions dans le PLF 2025
19/10/2024 - 11:32
22/03/2024 - 15:00
04/12/2023 - 14:00