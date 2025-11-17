Société Générale rattrape le rendez-vous manqué du mois dernier en annonçant un nouveau programme de rachat d’actions d’un milliard d’euros, validé par la BCE. Portée par un ratio CET1 nettement au-dessus des exigences, la banque de Slawomir Krupa accélère sa stratégie de redistribution aux actionnaires et confirme, une fois encore, la maîtrise de sa feuille de route.