Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
PLFSS : ces sénateurs qui veulent repeindre du sol au plafond le texte issu de l’Assemblée / Ils souhaitent même aller plus loin que le gouvernement sur la réduction du déficit
Alors que le Sénat examinera en séance publique à compter de ce mercredi le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), la Commission des Affaires sociales de la chambre haute s’y est penchée la semaine dernière et plaide pour que le déficit des comptes sociaux atteigne 15,1 milliards d’euros en 2026, soit 8,9 milliards d’euros de moins que ce que les amendements déposés par les députés sur le texte impliquaient. C’est également un effort plus élevé que celui proposé par le gouvernement.
17/11/2025 - 11:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
L’économie japonaise subit un coup d’arrêt / Elle devrait rapidement retrouver le chemin de la croissance
17/11/2025 - 18:00
France : la Commission européenne prévoit un déficit public inférieur à 5 % du PIB en 2026 / Il serait toutefois supérieur à l’objectif du gouvernement
17/11/2025 - 14:00
Un excédent commercial chinois qui n’en finit plus de croître / Les importations de l’Empire du milieu sont en grande partie responsables
17/11/2025 - 09:00
14/11/2025 - 17:00
La relance européenne post-Covid sera restée loin de son potentiel / Elle n’aura pas permis de mener autant de réformes structurelles qu’attendues
14/11/2025 - 14:04