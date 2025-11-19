Start-up
Passage à l’échelle des deeptechs européennes : faut-il voir le verre à moitié vide, ou à moitié plein ? / Financements, sorties, proximité avec des industriels installés... entre particularités et montée en maturité
Qu’il s’agisse des initiatives publiques ou de la montée en puissance d’investisseurs privés rompus aux spécificités de la deeptech, l’Europe accélère pour combler ses faiblesses dans le passage à l’échelle de ses entreprises les plus stratégiques. Si le financement à des stades plus avancés de leur croissance, les exits ou leur proximité avec des industriels installés restent des défis, le secteur montre aussi de vrais signes de maturité.
19/11/2025 - 09:00
