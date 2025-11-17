Macro-économie / Taux / Chine / BCE / Guerre commerciale
Macro-économie / Taux
Chine / BCE / Guerre commerciale
Un excédent commercial chinois qui n’en finit plus de croître / Les importations de l’Empire du milieu sont en grande partie responsables
Une dynamique qui aura fini par diverger. Habituées à progresser conjointement, les exportations et les importations chinoises semblent découplées depuis la pandémie de Covid. Depuis cet épisode, là où les exportations ont poursuivi sur leur lancée c’est tout le contraire pour les importations. Celles-ci ayant tendance à stagner tout particulièrement celles ayant trait aux biens. Entraînant tout une série de conséquences pour les partenaires commerciaux de l’Empire du milieu.
17/11/2025 - 09:00
