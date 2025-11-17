WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Macro-économie / Taux / Chine / BCE / Guerre commerciale

Macro-économie / Taux
Chine / BCE / Guerre commerciale

Un excédent commercial chinois qui n’en finit plus de croître / Les importations de l’Empire du milieu sont en grande partie responsables

Une dynamique qui aura fini par diverger. Habituées à progresser conjointement, les exportations et les importations chinoises semblent découplées depuis la pandémie de Covid. Depuis cet épisode, là où les exportations ont poursuivi sur leur lancée c’est tout le contraire pour les importations. Celles-ci ayant tendance à stagner tout particulièrement celles ayant trait aux biens. Entraînant tout une série de conséquences pour les partenaires commerciaux de l’Empire du milieu.

17/11/2025 - 09:00
PAR Henri Bomont
Drapeaux.Photo by Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP
Drapeaux.Photo by Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
L’économie japonaise subit un coup d’arrêt / Elle devrait rapidement retrouver le chemin de la croissance
17/11/2025 - 18:00
Macro-économie / Taux
Un reroutage des importations qui n’empêche pas le commerce mondial de marquer le pas / La guerre commerciale et un déficit d’investissement en cause
10/11/2025 - 14:00
Macro-économie / Taux
La croissance chinoise ne marque pas (encore) le pas / Le troisième trimestre est meilleur qu’attendu
20/10/2025 - 17:30
Macro-économie / Taux
Le commerce mondial devrait bien battre des records cette année / Avant de voir sa croissance ralentir
13/10/2025 - 14:00
Macro-économie / Taux
Le commerce mondial va marquer le pas en 2026 / L’OMC abaisse sa prévision de croissance
07/10/2025 - 18:00
Macro-économie / Taux
Les restrictions à l’exportation sont sur la pente descendante / Un grand nombre de produits agricoles sont concernés
26/09/2025 - 14:00
Macro-économie / Taux
Le continent africain tente de minimiser l’impact des droits de douane américains / La Chine ne sera pas le palliatif à l’ensemble des dégâts provoqués
17/09/2025 - 17:30
Macro-économie / Taux
BCE : désinflation achevée, vigilance maintenue / Statu quo confortable pour la Banque centrale
11/09/2025 - 17:35
 