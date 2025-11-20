EXCLUSIF.

Longtemps perçue comme un aveu de faiblesse dans les prétoires commerciaux, la médiation s’impose désormais comme un outil stratégique plébiscité par les entreprises pour désamorcer des conflits. Portée par l’élan de magistrats pionniers, cette alternative au contentieux séduit par sa rapidité, sa confidentialité et sa capacité à préserver les relations commerciales. Mais, comme le rappelle l’avocat Benjamin van Gaver, figure du contentieux des affaires, la médiation n’est ni automatique, ni magique : elle exige le bon moment, le bon terrain… et la lucidité de préférer la solution à la victoire. Un art que maîtrise à la perfection l’associé au cabinet August Debouzy. Portrait.