Droit des sociétés / August Debouzy / Benjamin van Gaver / Portrait d'avocats / Cabinet d'avocats d'affaires
Droit des sociétés
August Debouzy / Benjamin van Gaver / Portrait d'avocats / Cabinet d'avocats d'affaires
Benjamin van Gaver, la volonté de résoudre plutôt que de vaincre / La médiation, l'une des cartes à la disposition de l'associé d'August Debouzy pour régler les contentieux de ses clients
EXCLUSIF.
Longtemps perçue comme un aveu de faiblesse dans les prétoires commerciaux, la médiation s’impose désormais comme un outil stratégique plébiscité par les entreprises pour désamorcer des conflits. Portée par l’élan de magistrats pionniers, cette alternative au contentieux séduit par sa rapidité, sa confidentialité et sa capacité à préserver les relations commerciales. Mais, comme le rappelle l’avocat Benjamin van Gaver, figure du contentieux des affaires, la médiation n’est ni automatique, ni magique : elle exige le bon moment, le bon terrain… et la lucidité de préférer la solution à la victoire. Un art que maîtrise à la perfection l’associé au cabinet August Debouzy. Portrait.
20/11/2025 - 10:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Renaud Christol, d’un collectif à l’autre pour le nouvel associé de Jeantet / L’héritage du sport de haut niveau dans la gestion des dossiers complexes en droit de la concurrence
23/10/2025 - 09:15
Mayer Brown se renforce en contentieux avec l’arrivée de Constance Belin / Une counsel en provenance de l’AMF
06/10/2025 - 14:00
Cécile Bienvenu-Luc rejoint Gide / Une création de poste pour renforcer la gouvernance du cabinet d'avocats
02/10/2025 - 11:00
16/07/2025 - 10:00
07/07/2025 - 14:00
Benjamin May, 25 ans d’innovation au service du droit et de la Tech / Itinéraire d’un associé-entrepreneur désormais chez Jeantet
13/05/2025 - 09:00
August Debouzy renforce sa pratique private equity / Antoine Ricol rejoint le cabinet en qualité d’associé
07/04/2025 - 16:00
Jennifer Hinge, la nouvelle figure du financement chez August Debouzy / Une associée porteuse de synergies prometteuses
20/03/2025 - 09:00